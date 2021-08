Livvaktene løp stor risiko for å beskytte personer som fortsatt oppholdt seg i Afghanistan etter at utsendt personell var blitt evakuert. Det dreier seg om en gruppe på over 30 livvakter, flere enn 20 svenske og et titall danske, melder Dagens Nyheter.

Livvaktene er tilknyttet sikkerhetsselskapet Vesper, som siden 2008 har vært innleid av svensk UD for å beskytte deres personell i utlandet.

Etter at ambassadøren og andre utsendinger var evakuert til Doha i Qatar, befant det seg fortsatt 67 av svensk UDs og Vespers lokalt ansatte og deres familier i Afghanistan – i tillegg til hundretalls svensker og afghanere med tilknytning til Sverige.

Da det ble spørsmål om å stille opp frivillig, var det en selvfølge, sier Vespers direktør Erik Lewin.

– Det var ikke noen tvil. Noen vendte tilbake fra Doha, direkte til Kabul, og andre fløy vi ned fra Stockholm for å komplettere, sier han.

Vaktene fikk en viktig rolle i Sveriges evakuering av 1.100 personer. Ingen ble skadd under innsatsen.