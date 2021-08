Macron: Frankrike blir i Irak, uansett hva USA gjør

– Uansett hvilke valg amerikanerne gjør, vil vi opprettholde vårt nærvær i Irak for å bekjempe terror, sa Macron på en pressekonferanse i Bagdad, der han var for å delta på et regionalt toppmøte lørdag.

– Vi har operasjonell kapasitet til å sikre vår tilstedeværelse, føyde Macron til.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, Jordans kong Abdullah, Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani var blant de øvrige deltakerne på møtet. Det har langt på vei blitt overskygget av Talibans maktovertakelse i Afghanistan og selvmordsangrepet en IS-gruppe har gjennomført i Kabul.

Macron sier også at Frankrike er i kontakt med Taliban for å diskutere «humanitære operasjoner».