Storbritannia forbereder coronavaksinering av 12- til 15-åringene

Helsedepartementet i London sier de ønsker å være klare til å få vaksineringen raskt unna når godkjenningen kommer. Tanken er å vaksinere elever på skolene når undervisningen begynner igjen i september.

Starten på et nytt skoleår i Storbritannia antas å øke den høye smittespredningen i landet enda mer.

I øyeblikket kan alle fra 16 år og oppover få coronavaksine i Storbritannia, i tillegg til 12 til 15-åringer med underliggende sykdommer eller de i denne aldersgruppen som bor sammen med sårbare voksne.

Britiske helsemyndigheter har godkjent Pfizer- og Moderna-vaksinene for 12- til 15-åringene, men Joint Committee on Vaccination and Immunization, som fastsetter vaksinepraksisen, har ennå ikke gitt grønt lys for generell vaksinering av gruppen.