Blinken og Søreide snakket fredag sammen om sikkerhetssituasjonen i Kabul og den diplomatiske innsatsen for skape en samordnet tilnærming til Afghanistan.

Det går fram av en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

– Utenriksministeren ga uttrykk for sin takknemlighet til det norske helsepersonellet på flyplassen, som behandlet over 50 ofre for det grusomme terrorangrepet 26. august i Kabul, og det norske bidraget til evakueringen av amerikanske borgere, våre allierte og sårbare afghanere, sier Price.