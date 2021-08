Han er det andre dødsofferet etter sammenstøtene ved grensen mellom Israel og Gazastripen forrige lørdag.

Ytterligere 39 palestinere og en israelsk politibetjent ble såret.

Et stort antall palestinere deltok i demonstrasjonen, som var rettet mot den israelske blokaden. Israel oppgir at det ble skutt for å spre demonstranter som samlet seg ved grensegjerdet, og som kastet brannbomber mot israelske sikkerhetsstyrker.