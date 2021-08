I juni var smitten i ferieparadiset så lav at lokale myndigheter anså pandemien som nærmest for et tilbakelagt stadium. Sakte, men sikkert var det normale hverdagslivet i ferd med å vende tilbake.

Så kom Delta-varianten til Stillehavsøya. Det ble starten på en ny og enda kraftigere smittebølge. Siden har smitten spredt seg raskt. Nå er smittetrykket så stort at turister advares mot å gå i land i stillehavsparadiset.

– Det er risikabelt akkurat nå

– Dette er ikke et godt tidspunkt å reise til øyene. Det er risikabelt akkurat nå. Jeg oppfordrer derfor alle til å begrense reiser til Hawaii , advarer Hawaiis guvernør David Ige, skriver The Guardian.

Hawaii er USAs 50. delstat og har om lag 1,5 millioner innbyggere. Turisme er den største inntektskilden. Hawaii består av en rekke bratte vulkanske øyer beliggende i Stillehavet cirka 3700 kilometer sørvest for kysten av California.

I mange tiår har øya tiltrukket seg turister fra alle verdenshjørner. Men etter at pandemien traff det amerikanske kontinentet for fullt, har heller ikke Hawaii sluppet unna. Akkurat nå er de situasjonen verre enn noen gang.

– Du dør en smertefull, ensom død

Sykepleieren Kenny Akamu har jobbet i helsevesenet i 30 år. Han har sett mye lidelse og død i løpet av pandemien. Nå advarer han dem som tar lett på virusets ødeleggende kraft.

– Du kveles sakte til døde, og det er veldig trist å se. Du dør en smertefull, ensom død. Den falske informasjonen om at hvis du er ung, så går det bra, stemmer ikke. For å si deg sannheten, så er halvparten av pasientene yngre enn meg, skriver Akamu på sosiale medier.

Sykepleieren forteller at de sykeste pasientene ikke har mulighet til å kommunisere dersom de har det vondt, og at pleierne derfor må stole på sine egne vurderinger.

– Vi kan vite om du lider eller ikke, vi bare gjetter

– Noen ganger er det ingen måte vi kan vite om du lider eller ikke, vi bare gjetter, og forhåpentligvis gjetter vi riktig. Den eneste måten vi kan ventilere lungene på, er ved å paralysere pasienten. Jeg vil ikke skremme noen, men jeg trodde alle visste om dette , forteller Akamu til HawaiiNewsNow.

En annen sykehusansatt, Marlita Marquez, jobber som respiratorisk terapeut for The Queen's Health System på Hawaii. Hun forteller om tøffe og hjerteskjærende arbeidsdager for å redde liv.

– Pasientene forventer ikke at det skal være så ille

– Vi får bare inn kritiske pasienter, den ene rett etter den andre. Det har ikke stoppet. Mange av Covid-pasientene opplever kortpustethet. Pasientene forventer ikke at det skal være så ille. Men med covid går det så raskt. En dag tror du at du bare er forkjølet, men bare en dag eller to senere ligger du på respirator, forteller Marquez.

Da pandemien traff Hawaii første gang våren 2020 valgte guvernøren i løpet av kort tid å stenge ned samfunnet. Det resulterte i et brått fall i turismen. Over natten forsvant 70 prosent av inntektene.

– Dette er en annen situasjon

Nå står øysamfunnet igjen overfor en alvorlig situasjon som krever strenge tiltak for å unngå at sykehusene kollapser. Derfor bes turister om å la være å besøke Hawaii inntil videre.

– Dette er en annen situasjon. Nå som mange i vårt land er vaksinert, og CDC mener at vaksinerte personer bør få lov til å reise, blir det bare mye mer komplisert å be om nedstenging , sier Hawaiis guvernør David Ige, til hawaiitribune-herald.com.

De fleste nye smittetilfeller på Hawaii tilskrives Delta-varianten, en mutasjon av viruset som sprer seg vesentlig raskere enn andre virusvarianter.

Innsatsstyrken forlenger oppdraget



Innsatsstyrken Hawaii National Guard's Covid Task Force, som består av om lag 550 soldater, var planlagt avviklet i september. Men etter den nye smitteoppblomstringen er oppdraget forlenget til desember, skriver nettstedet Honolulu Civil Beat.

– Basert på den nåværende økningen i covid-19-infeksjoner, vurderer Hawaii National Guard Leadership at vi sannsynligvis vil ha behov for å fortsette vår støtte til fylkene og staten Hawaii i forsøket på å bremse covid-19, sier Brig. General Moses Kaoiwi i en pressemelding.

Helsemyndighetene på Hawaii rapporterte om 565 nye tilfeller tirsdag denne uken, inkludert 370 på Oahu, 100 på Big Island, 70 på Maui, 17 på Kauai, mens åtte innbyggere er diagnostisert utenfor staten. Antall døde er nå oppe i 565, mens til sammen 57.235 er bekreftet smittet på Hawaii.

