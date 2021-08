Stormen Ida styrket seg og ble en orkan rett før den rammet Cuba fredag. USAs nasjonale orkansenter melder om vedvarende vindstyrker på 33 meter per sekund.

Både på Cuba, Jamaica og Cayman-øyene er det varslet kraftig regn, flom og risiko for jordskred.

Etter at orkanen har rast over Karibia, ventes den å bevege seg mot den amerikanske delstaten Louisiana. Den blir trolig enda kraftigere på vei over det varme vannet i Mexicogolfen.

– Den varslede banen viser at den er på vei rett mot New Orleans. Ikke bra, sier forsker Jim Kossin i selskapet The Climate Service.

Værvarslene viser at Ida kan ramme kysten av Louisiana ved utløpet av Mississippi på kvelden søndag 29. august. Orkanen Katrina traff land i samme område på samme dato i 2005.

Katrina forårsaket massive ødeleggelser og anslagsvis 1.800 dødsfall i New Orleans, som ligger litt lenger inn i landet.