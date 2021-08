– Vi forbereder oss på rundt 500.000 nye flyktninger i regionen. Det er det verst tenkelige scenarioet, sier Kelly Clements hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på en pressekonferanse fredag.

Mange afghanere frykter forfølgelse og livet under Taliban etter at opprørsbevegelsen tok over Kabul søndag for nesten to uker siden.