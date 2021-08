Sinne i Storbritannia etter at ambassaden i Kabul etterlot opplysninger om ansatte

I en førstesidesak i The Times fra krigskorrespondenten Anthony Loyd avdekkes det at kontaktinformasjonen til flere afghanske ansatte lå igjen på ambassaden da den ble evakuert. Korrespondenten sjekket bygget, som ligger i et område som nå patruljeres av Taliban.

The Times har ringt til flere av telefonnumrene som ble etterlatt på ambassaden, og funnet ut at flere fortsatt var i Afghanistan.

Forsvarsminister Ben Wallace sier til LBC at han fikk vite om saken gjennom avisartikkelen.

– Det er åpenbart ikke godt nok. Jeg tror nok statsministeren kommer til å stille noen spørsmål, sier han.

Tom Tugendhat, som leder utenrikskomiteen i Parlamentet, sier at det blir en gransking etter saken.

– Bevisene begynner å komme inn, skriver han på Twitter.

Det britiske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at de har gjort alt de kan for å sikre at alt sensitivt materiale blir ødelagt.

Ifølge The Times lå det blant annet igjen kontaktinformasjon til en høytstående tjenesteperson ved flyplassen i Kabul.