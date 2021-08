Østerrikes tidligere visestatsminister kjent skyldig i korrupsjon

Kjennelsen kom i en domstol i Wien fredag, der Strache ble kjent skyldig i å ha mottatt ulovlig partistøtte.

Saken dreier seg om 12.000 euro som et sykehus i Wien betalte til Frihetspartiet mens Strache var partileder. Ifølge tiltalen skjedde det i bytte mot en lovendring som åpnet for at sykehuset kunne sende regningen for legebehandling direkte til trygdesystemet.

Også sykehusets daglige leder Walter Grubemüller ble kjent skyldig i saken. Både han og Strache har nektet straffskyld.

Strache var visestatsminister i en regjeringskoalisjon med de konservative fra 2017 til 2019.

Koalisjonen kollapset etter den såkalte Ibiza-affæren, da et videoopptak viste Strache mens han snakket med en kvinne som ga seg ut for å være en rik, russisk bidragsyter, om en avtale om å få innflytelse i østerriksk politikk.