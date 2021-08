Advarer om økt risiko for menneskehandel av barn fra Haiti

En stor andel av barnehjemmene sør i Haiti, der jordskjelvet rammet, har fått skader som har ført til at barn sover utendørs og bor på gaten, ifølge Røde Kors.

– Vi er bekymret for den økte risikoen for at sårbare barn fra Haiti vil bli ulovlig adoptert. Hundrevis av barn ble tatt ulovlig ut av landet etter jordskjelvet i 2010 av vestlige organisasjoner, sier Perpetue Vendredi, visedirektør for Redd Barna i Haiti.

Jordskjelvet som rammet Haiti for to uker siden, har krevd minst 2.200 menneskeliv, og over 12.000 personer ble skadd.

– I 2010 ble mellom 1.000 og 2.000 barn tatt ut av Haiti for adopsjon de første månedene etter jordskjelvet, selv om de fremdeles hadde minst én forelder eller hele familien sin i live. Vi kan ikke la det skje igjen, sier Vendredi.