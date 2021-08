New Zealand forlenger nedstenging mens smitten øker

Store deler av landet kan regne med lettelser fra onsdag, sa statsminister Jacinda Ardern på en pressekonferanse fredag. Samme dag ble det meldt om 70 nye tilfeller av lokalt overført smitte det siste døgnet.

Et utbrudd som startet i landets største by Auckland er dermed opp i til sammen 347 smittede. New Zealand stengte ned i løpet av noen timer etter at det første tilfellet i utbruddet ble oppdaget 17. august. Skoler og alle ikke-nødvendige virksomheter måtte stenge.

– Det er mulig at vi ser en utflating nå. Nedstengingen hjelper. Det går veldig bra, men vi må fortsatt være forsiktige, sa Ardern.

Ettersom de fleste tilfellene er rundt Auckland, nord på Nordøya, vil det komme lettelser for dem som bor lenger sør. Fra onsdag kan de dra hjemmefra for nødvendige innkjøp og jobb. Skolene åpner for dem med kritiske funksjoner, og bedrifter kan tilby kontaktløse tjenester, men kan ikke åpne for publikum.

De som bor i Auckland og lenger nord må være forberedt på to uker til med strenge tiltak, sier statsministeren. Dette er første gang siden mars i fjor a hele landet er stengt ned.

Siden pandemien startet er det registrert 2.900 smittetilfeller og 26 dødsfall i landet, som har rundt fem millioner innbyggere.