Kennedy-drapsmann gjør nytt forsøk på å bli løslatt

Bobby Kennedy, lillebroren til tidligere president Jon F. Kennedy, var på god vei til å bli Demokratenes presidentkandidat da han ble drept i San Francisco i 1968. Sirhan Sirhan ble først dømt til døden for drapet, men dommen ble gjort om til livstids fengsel i 1972.

Fredag skal Sirhan i høring om prøveløslatelse for 16. gang og etter 53 år i fengsel, men for første gang vil ikke påtalemyndigheten argumentere mot løslatelse.

Statsadvokat George Gascón, sier han er en stor beundrer av Kennedy og sørget da han ble drept, men vil ikke vike fra linjen han har lagt seg på om at statsadvokatene ikke har noen rolle når spørsmål om prøveløslatelse skal avgjøres.

– Statsadvokatens rolle opphører når dommen er avsagt, sier en rådgiver på vegne av Gascón. Statsadvokaten mener prøveløslatelseskomiteen er best skikket til vurdere om det er trygt å løslate Sirhan Sirhan.

Det er den nå 77 år gamle drapsmannens advokat, Angela Berry, enig i. Hun påpeker også at avgjørelsen må være basert på hvordan Sirhan fremstår i dag, ikke det som har skjedd før.

– Vi kan ikke endre fortiden, og han er ikke dømt til livstid uten mulighet for prøveløslatelse sier hun.

Sirhan forklarte i sitt første TV-intervju i 1989 at motivet for drapet var Kennedys støtte til Israel. For to år siden havnet palestinsk-jordanske Sirhan Sirhan på sykehus etter å ha blitt stukket ned av en medfange.