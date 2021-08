Pentagon: 13 amerikanere drept i Kabul-angrep

– Ytterligere en av våre soldater er død av skadene han ble påført under angrepet ved porten til flyplassområdet, sier forsvarstalsmann Bill Urban.

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS) har påtatt seg skylden for selvmordsangrepet ved flyplassen i Kabul og et hotell i nærheten.

USAs president Joe Biden kom på en pressekonferanse med følgende budskap til dem som sto bak angrepet:

– Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for.