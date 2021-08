Taliban: Eksplosjoner var kontrollert sprengning utført av det amerikanske forsvaret

Torsdag kveld meldte nyhetsbyrået AFPs journalister som er i Kabul, om at de hadde hørt en ny, stor eksplosjon i byen.

En talsperson for Taliban sier at det var snakk om en kontrollert sprengning, og at USA destruerte ammunisjon, skriver Reuters.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier de registrerer at åpne medier rapporterer om dette, og at de følger med på situasjonen.

– Vi har ikke mottatt noe tjenestevei fra Kabul, men samtidig skal det sies at eksplosjoner som skjer noe perifert og ikke påvirker vårt oppdrag, heller ikke vil bli rapportert, sier Moen til NTB.

To eksplosjoner rett utenfor Kabuls flyplass torsdag og på et hotell like ved har antakelig kostet flere titalls personer livet og såret mange.