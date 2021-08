Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den høyreradikale gruppen Proud Boys er også inkludert i søksmålet.

Saksøkerne mener at Trump samarbeidet med rasister og voldelige ekstremistgrupper for å på ulovlig vis beholde makten i landet. Politibetjentene som står bak søksmålet, ble selv angrepet og utsatt for vold i stormingen.

Til sammen fem personer mistet livet da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i USAs hovedstad Washington 6. januar.