Eksplosjon i Kabul: Alle nordmenn gjort rede for

– Vi har mottatt melding om at det skal ha gått av en bombe utenfor flyplassen i Kabul. Vi jobber med å skaffe oss pålitelig informasjon om omfanget, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadde, opplyser Måseide.

– Alle nordmenn er gjort rede for, og ingen er fysisk skadd. Utover det har jeg ingen kommentar, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

Det kom torsdag ettermiddag meldinger om at det hadde gått av en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Ifølge amerikanske medier er det snakk om en selvmordsbombe. En kilde CNN har snakket med, opplyser at det er drepte eller sårede blant afghanere på stedet, men sier det ikke er kjent om amerikanere er rammet.

I forkant av hendelsen kom det advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep. Tidligere torsdag ba Utenriksdepartementet alle norske borgere i Afghanistan om å holde seg unna.