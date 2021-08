Antall covid-innleggelser i Sverige øker raskt

I Sverige er det fortsatt relativt store grupper under 50 år som ikke er vaksinert, og Tegnell oppfordrer flere til å vaksinere seg, ikke minst de som kun har latt seg vaksinere én gang.

– Det er viktig at man ikke lever i den tro at én dose er nok, sa Tegnell på en pressekonferanse torsdag.

Han mener også at det er vanskeligere å forutsi hvordan den nye deltavarianten vil påvirke smittespredningen utover høsten.

– Jeg synes personlig denne høsten er vanskeligere å vurdere enn tidligere. Vi bygger mye av vårt arbeid på historiske data, og når vi ikke kan bruke dem på samme måte nå med vaksineringen, er det vanskelig å si hvordan scenarioene vil bli, sier han.

To av tre fullvaksinert

Hittil har nær 6.662.000 personer fått minst én vaksinedose i Sverige, noe som utgjør 81,3 prosent av den voksne befolkningen. 66,4 prosent av befolkningen har fått to doser.

Myndighetene registrerte torsdag åtte nye coronarelaterte dødsfall. Samtidig øker antall coronasmittede som trenger sykehusinnleggelse, noe som skaper bekymring.

For øyeblikket er det cirka 250 personer som trenger sykehusbehandling for covid-19, men antallet er på vei oppover i alle aldersgrupper, ifølge Irene Nilsson Carlsson i Socialstyrelsen.

Venter forverring

Hun sier at den ledige intensivkapasiteten i Sverige nå er på 26 prosent. 13 regioner venter seg en forverring på kort og lang sikt.

Tegnell understreket samme dag at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at en tredje dose til fullvaksinerte svensker vil ha noen effekt nå.

De eneste som bør få en tredje dose, er de med kraftig nedsatt immunforsvar, ifølge Tegnell.

– Dette er altså ingen ekstra dose for at de skal måtte toppe de første dosene, men for at de skal få fullgod beskyttelse som følge av nedsatt immunforsvar, sier han.

Ingen tredje runde nå

Politikere i Stockholm har tatt til orde for at man må begynne en tredje runde med vaksinering for dem som er fullvaksinert, men på nåværende tidspunkt er det mye viktigere å vaksinere dem som ennå ikke har fått noen vaksine, understreker Tegnell.

– I Sverige ser vi ingen økning i andelen som blir smittet selv om de er vaksinert. De tilfellene ligger konstant på et meget lavt nivå, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

Tegnell viser til at både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har samme holdning.