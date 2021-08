Stadig flere land stanser evakueringen fra Kabul

Oppfordringen kom torsdag formiddag i en melding sendt til nordmenn i Kabul som har registrert seg hos norske myndigheter.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, het det i meldingen.

Andre vestlige land kom med lignende advarsler. Også Storbritannia har bedt folk holde seg unna flyplassen.

Nederland, Belgia, Canada, Polen, Ungarn og Danmark sier de nå har stanset evakueringen fra den afghanske hovedstaden. Alle viser til sikkerhetssituasjonen i Kabul i sin begrunnelse.

– Smertefullt øyeblikk

Myndighetene i Nederland sa torsdag også at de hadde fått beskjed av USA om å forlate flyplassen i Kabul i løpet av dagen.

Grunnen er at USA trenger noen dager til å få ut egne soldater og utstyr innen fristen 31. august. Dermed avslutter Nederland sin operasjon – selv om det fortsatt er personer i Kabul som er godkjent for nederlandsk evakuering.

– Dette er et smertefullt øyeblikk, heter det i et brev fra Nederlands forsvars- og utenriksminister til landets nasjonalforsamling.

Tross terrorfare og knapp tid hadde ikke Norge avsluttet sin evakuering midt på dagen torsdag. Det bekreftet Utenriksdepartementet overfor NTB.

Forsvaret opplyser at det ble mottatt en ny advarsel om økt terrorfare i Kabul onsdag ettermiddag eller kveld.

– De norske og allierte har pågående arbeid med å kartlegge hvor denne trusselen kommer fra, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Frykt for IS-angrep

Regjeringen i Storbritannia beskriver terrortrusselen som svært alvorlig. Det er snakk om en alvorlig og nær forestående trussel mot liv og helse, ifølge James Heappey, statssekretær i det britiske forsvarsdepartementet.

Han sa torsdag at det var fare for et angrep på flyplassen i Kabul i løpet av noen timer.

Både USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Boris Johnson har tidligere vist til risikoen for angrep fra den regionale avdelingen til ekstremistgruppa IS.

IS har stått bak noen av de verste terrorangrepene både i Afghanistan og Pakistan de siste årene.

Også Taliban ligger i konflikt med IS. Selv om begge bevegelsene er basert på islamistisk ideologi, regnes IS som mer ekstrem.

– Hjerteskjærende

I likhet med Nederland beklager Canada at det ikke var mulig å fortsette evakueringen fra Kabul.

– Vi skulle ønske vi kunne blitt værende lenger og reddet alle som var så desperate etter å dra, sa landets fungerende forsvarssjef Wayne Eyre torsdag.

– Det er hjerteskjærende at dette ikke var mulig, la han til. Eyre sa at forholdene i Kabul raskt forverrer seg, og at Canada er et av de siste landene som har stanset evakueringen.

Myndighetene i Frankrike har opplyst at deres evakuering avsluttes senest fredag. Samme dag blir trolig Tysklands nærvær ved flyplassen avsluttet, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået DPA.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen sa onsdag kveld at den danske evakueringen var over, og at det ikke lenger var trygt å fly til og fra Kabul.

Lot seg ikke presse

Hundrevis av mennesker står fortsatt utenfor flyplassen i Kabul i håp om å få plass på en av de stadig færre flygningene ut av Afghanistan. Hittil er over 90.000 mennesker evakuert siden Taliban inntok Kabul, ifølge amerikanske myndigheter.

Både Norge og en rekke andre europeiske land har forsøkt å presse USA til å forlenge fristen for evakueringen. Men USA ønsker å holde en avtale med Taliban om å trekke ut de siste amerikanske soldatene på flyplassen innen utgangen av august.

President Joe Biden har sagt at det stadig blir farligere å ha soldater i Kabul, og at USA er i rute med å hente ut amerikanerne i byen.

De vestlige landenes evakuering er helt avhengig av de amerikanske soldatene på flyplassen. Taliban har lovet at det også blir mulig å forlate landet når evakueringen avsluttes – men det er uklart hvor enkelt dette vil bli.

I likhet med de vestlige landene har Tyrkia begynt å hente hjem sine soldater i Kabul. Regjeringen i Ankara sier likevel at tyrkisk sivilt personell kan bidra til driften av flyplassen etter månedsskiftet.