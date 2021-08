Israel letter på tiltakene rundt Gaza

Israelske myndigheter kunngjorde torsdag at det kommer lettelser etter at flere hundre palestinere demonstrerte ved grensa med krav om lettelser i blokaden dagen før.

Hamas holdt demonstrantene på avstand fra grensa, og protestene endte fredeligere enn de intense sammenstøtene lørdag da en palestiner ble drept og en israelsk politimann kritisk såret.

Lettelsene innebærer at det åpnes for at flere nye biler, varer og utstyr til sivile prosjekter kan importeres til Gaza, og at 1.000 palestinske handelsreisende får innreisetillatelse til Israel såfremt de er vaksinert mot korona.

Betingelsen for lettelsene er at ro og sikkerhet opprettholdes, og åpningen kan utvides om sikkerhetssituasjonen blir bedre, sier det israelske forsvarsdepartementet.

Også Egypt åpnet delvis grensa til Gaza i Rafah for enveistrafikk inn i Gaza etter at den ble stengt mandag som følge av uroen i helgen. Fra søndag åpnes den også for trafikk ut av Gaza.