Skottland avviser utvisningssak mot katalansk separatist

Katalanske Clara Ponsatí er medlem av EU-parlamentet og bor i Belgia, men Spania anklager henne for oppvigleri og har krevd henne utlevert.

Før hun ble en del av den katalanske regionsregjeringen i juli 2017, ledet hun School of Economics and Finance ved University of St Andrew's i Skottland.

Torsdag opplyste domstolen i Edinburgh at den ikke har jurisdiksjon til å behandle utvisningssaken ettersom Ponsati har signalisert at hun ikke kommer til å flytte tilbake til Skottland.