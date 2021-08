UD sendte torsdag formiddag ut en melding til alle som har registrert seg, om at de må bevege seg vekk fra eller holde seg unna flyplassen.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter. Dersom du befinner deg et annet sted enn på flyplassen, bes du om ikke å bevege deg mot flyplassen og avvente ny beskjed, skriver UD.

Ved Forsvarets operative hovedkvarter får NTB bekreftet at de støtter UD i evakueringsprosessen ved flyplassen.

– Jeg bekrefter at det ble mottatt en terrortrussel i går ettermiddag/kveld. De norske og allierte har pågående arbeid med å kartlegge hvor denne trusselen kommer fra, og det er iverksatt arbeid for å tilpasse seg denne endrede situasjonen, sier talsmann, oberstløytnant Ivar Moen, ved FOH til NTB.

Han overlater til UD å kommentere hvilke konsekvenser trusselsituasjonen har for det pågående evakueringsarbeidet.