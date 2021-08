Sykepleierstreik blir stanset i Danmark

Nyhetsbyrået Ritzau skriver at det er flertall på Folketinget for å hastebehandle et forslag som vil avslutte streiken.

– Vi kommer til å støtte opp om at konflikten nå avsluttes slik at pasientene igjen kan få behandling, sier Hans Andersen i Venstre.

Til sammen skal det være 137 representanter på Folketinget som støtter hastevedtaket.

Dermed ligger det an til at konflikten løses i tråd med et meklingsforslag som sykepleierne tidligere har avvist. Det innebærer 5 prosents lønnsøkning over tre år.

Rundt 35.500 operasjoner er blitt utsatt som følge av streiken. Det vil trolig ta opptil to år å få bukt med etterslepet som har oppstått i løpet av sommeren.

Sykepleiere som har deltatt i behandlingen av koronapasienter, er ikke blitt tatt ut i streik.

Organisasjonen Danske Patienter er glad for at streiken trolig avsluttes og sier den har rammet en rekke ulike pasientgrupper. Fagorganisasjonen Dansk Sygeplejeråd er på sin side svært misfornøyd med at streiken stanses av Folketinget.