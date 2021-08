Den britiske statssekretæren for de væpnede styrker, James Heappey, sa torsdag til BBC at de har «svært, svært troverdig» informasjon om et nært forestående angrep ved flyplassen.

Tusener av mennesker har stimlet sammen ved flyplassen i håp om å få komme ut av landet. Heappey erkjenner at folk er desperate etter å reise og derfor tar sjansen, men at advarslene de har, er svært troverdige.

Onsdag sendte det britiske utenriksdepartementet ut et oppdatert reiseråd der det het at det er vedvarende og høy fare for terrorangrep, og at folk ikke burde dra ut til flyplassen.

Norge avventer

– Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i reiserådet.

De sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig, og viser til meldinger om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen har dessuten uttalt at det ikke lenger er trygt å fly til og fra Kabul.

Norge har til nå ikke sendt ut en generell oppfordring, men er kjent med trusselen mot flyplassen og er i kontakt med dem som ønsker hjelp til utreise, både norske og afghanske, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Frykt for selvmordsangrep

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep fra en IS-gruppe som er en fiende av Taliban.

Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa søndag at gruppen utgjør en reell, akutt og vedvarende fare.

Onsdag utstedte også USAs utenriksdepartement en advarsel. Amerikanske borgere som befinner seg ved portene inn til flyplassen, bes forlate området umiddelbart.<