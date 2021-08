Biden har fått etterretningsrapport om coronavirusets opphav

Etterretningsvurderingen, som ble bestilt for 90 dager siden, kan ikke si noe sikkert om coronaviruset ble overført til mennesker via dyr eller oppsto i laboratoriet i Wuhan, skriver Washington Post.

To anonyme kilder opplyser til avisen at deler av rapporten kan bli avgradert i løpet av de neste dagene.

Rapportens mangel på konklusjoner skyldes delvis manglende informasjon fra Kina, skriver Wall Street Journal.

Biden ba om granskingen etter at en sak i Wall Street Journal blåste nytt liv i spekulasjonen om at viruset spredte seg fra laboratoriet. Ifølge en etterretningsrapport avisen omtalte, ble tre personer syke etter å ha oppsøkt en hule med flaggermus i Yunnan-provinsen.

Kina kaller påstanden «totalt usann» og har vist til at en ekspertgruppe fra WHO, som tidligere i år besøkte Wuhan, konkluderte med at teorien er «svært usannsynlig».

WHO har imidlertid senere etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav blant andre Norge har sluttet seg til.