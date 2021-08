FN ber Polen ta imot migranter på vei fra Hviterussland

Rundt 30 migranter har satt opp en midlertidig leir på hviterussisk side av grensen, i ingenmannsland mellom polske og hviterussiske grensestyrker.

– Vi ber polske myndigheter gi dem adgang til polsk territorium, umiddelbar helsehjelp, juridisk bistand og psykologisk støtte, sier UNHCRs representant i Polen, Christien Goyer. Hun sier flyktningkonvensjonen, som Polen har signert, fastslår at personer som søker asyl, ikke skal straffes, heller ikke for å krysse grensen ulovlig.

De siste månedene har tusener av migranter – hovedsakelig fra Midtøsten – kommet fra Hviterussland til EU-landene Litauen, Latvia og Hviterussland. EU mener det hviterussiske regimet tilrettelegger for dette som hevn for sanksjoner.

Polen kaller det som skjer et hybridangrep og sier de ikke vil slippe inn migrantene. Statsminister Tadeusz Morawiecki mener det vil være å gi etter for utpressing fra Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Polen har varslet at de vil bygge et 2,5 meter høyt gjerde langs grensen for å hindre nye ankomster.