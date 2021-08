Floridia er en by i provinsen Siracusa i regionen Sicilia i Italia som sjelden skaper de store overskriftene i mediene. Den lille byen har hovedsakelig vært kjent for sneglene sine, som er en lokal delikatesse.

11. august fikk byen derimot oppmerksomhet. Da viste termometeret utrolige 48,8 grader. Den høye temperaturen førte til at snegler ble brent levende i sine egne skall, og at sitronene råtnet rett på trærne. Dessuten knelte strømnettet på grunn av overbelastning da alle satte klimaanleggene på full styrke.

Ble kalt Lucifer

Det ekstreme høytrykket fikk kallenavnet Lucifer. Få mennesker våget seg ut i heten.

Den tidligere europeiske varmerekorden ligger på 48 grader og ble registrert i Aten i 1977. For at Floridia skal havne i historiebøkene for sin uutholdelige varme, må den lokale registreringen bekreftes av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Det kan ta måneder med nøye vitenskapelig kontroll før den endelige avgjørelsen tas.

I juli bekreftet FN-organisasjonen at 18,3 grader er ny varmerekord for Antarktis. Bekreftelsen kom cirka halvannet år etter at målingen ble foretatt.

(Saken fortsetter under bildet)

Folk søkte til den noe svalere sjøbrisen da temperaturene steg til over 40 grader mange steder i Italia tidligere denne måneden. Italienske helsemyndigheter advarte innbyggerne på 15 steder mot den helsefarlige heten. Her fra Scala dei Turchi som ligger sør på Sicilia. Foto: Salvatore Cavalli / AP

Tar lang tid

At det tar så lang tid, skyldes at arbeidet med å gjennomgå og samle globale rekorder på denne måten er relativt nytt, sier Sverker Hellström. Han er klimatolog ved det svenske meteorologiske instituttet, SMHI.

Rekorden fra Aten har for øvrig vært omstridt. Uavhengige observatører tror at temperaturen kan ha blitt påvirket av skogbranner. I deres øyne er 48,5 grader på Sicilia i 1999 den faktiske temperaturtoppen i Europa. WMO har derimot ikke godtatt denne målingen som rekord.

– Det er bra at det nå legges til grunn en objektiv rutine og metode for å fastslå målingene – som ikke styres av ulike interesser, sier Hellström.

Det er viktig for troverdigheten at det blir orden i statistikken. Det har vært mange diskusjoner og tvil om tidligere rekorder, legger han til.

Samler inn statistikk

Det var så sent som i 2007 at WMO opprettet en global database for blant annet rekordmålinger av temperatur, nedbør, hagl, vind, lyn og dødsfall knyttet til vær.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC viser at klimaet endrer seg raskere enn fryktet – på grunn av menneskelig påvirkning.

Kunnskap om eksisterende vær og ekstremhendelser er nøkkelen for å kunne bestemme nøyaktig hvor mye og hvor raskt klimaet endrer seg, ifølge WMO. Organisasjonen opplyser at dette er databasens viktigste funksjon.

Hvis det blir målt en mulig regional eller global rekordtemperatur, skal WMO få tilgang til rådata om nøyaktig hvor målingen ble gjort, hvilket utstyr som ble brukt, hvordan det ble kalibrert og hvilke regionale værforhold som rådet på tidspunktet for målingen.

En kommisjon foretar en første vurdering. Deretter blir et internasjonalt ekspertpanel engasjert. Sammen med WMO blir rekorden deretter bekreftet eller avvist.

– Det går imidlertid ganske langt mellom hver gang WMO blir koblet inn, fastslår Hellström.

(Saken fortsetter under bildet)

En mann og hans hund søker nedkjøling i en fontene i Catania på Sicilia 11. august, da hetebølgen førte til temperaturer på rundt 45 grader og høyere. Foto: Salvatore Cavalli / AP

En for utrolig rekord?

13. september i 1922 ble det målt 58 grader i El Azizia i Libya, og temperaturen sto lenge som verdensrekord. Men WMO underkjente rekorden 90 år senere. Ekspertgruppen som gransket rekorden, kunne peke på en rekke tvil, både på metodene for målingen, og dessuten at målingen viste et for stort avvik fra omliggende stasjoner.

Ifølge WMO er det Death Valley i California i USA som innehar den globale varmerekorden, med sine 56,7 grader målt 10. juni 1913. Men selv her er det blitt reist tvil – temperaturen ligger nemlig langt høyere enn det som noen gang siden er blitt målt.

Neppe verdensrekord i Sverige

Ifølge Hellström er det lite trolig at det vil bli satt ny global rekord i Sverige – enten det er snakk om kulde eller varme.

I Sverige er det SMHI som vurderer hva som er en rekord eller ikke.

I Norge har WMO utnevnt seks av Meterologisk institutts værstasjoner som referansestasjoner for den globale klimautviklingen: Færder Fyr, Vestfold og Telemark, Utsira Fyr, Rogaland, Dombås, Innlandet, Karasjok, Troms og Finnmark, Vardø, Troms og Finnmark og Bjørnøya, Svalbard.

Disse stasjonene har alle måleserier på over 100 år av høy kvalitet, opplyser instituttet.