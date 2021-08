Paven gir millioner til gjenoppbygging av Haiti

Summen på 200.000 euro skal også hjelpe dem i kampen mot pandemien, heter det i en uttalelse fra Vatikanet.

Minst 2.200 mennesker døde i skjelvet, som hadde en styrke på 7,2. I tillegg er over 12.000 skadd.

Pengene fra paven skal fordeles på de bispedømmene som er hardest rammet, og de skal distribuere pengene til dem som trenger det.

Den katolske kirkens leder gir også 69.000 dollar til Bangladesh, som ble rammet av en syklon i mai og 100.000 euro til Vietnam for å lette den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien.

Det er tradisjon for at Vatikanet gir penger til regioner i nød. Midlene kommer vanligvis fra de såkalte peterspengene, et fond finansiert av en årlig kollekt verden over. Fondet var på rundt 50 millioner euro i fjor.