Til sammen er 210 personer smittet i det pågående deltautbruddet i øynasjonen.

New Zealand har klart å holde viruset unna under store deler av pandemien, men sliter med å få bukt med utbruddet som pågår nå. Landet er stengt ned, og folk oppfordres til å ikke gå ut, annet enn for nødvendige ærend som innkjøp av mat.