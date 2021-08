Verdensbanken stanser bistand til Afghanistan

– Vi har satt utbetalingene til våre operasjoner i Afghanistan på pause og følger og vurdere situasjonen nøye, sier en talsperson for Verdensbanken.

– Vi er dypt bekymret for situasjonen i landet og hvordan den vil påvirke mulighetene til utvikling, særlig for kvinner. Sammen med våre partnere ser vi på hvordan vi fortsatt kan engasjere oss for å bevare fremskrittene som er gjort og fortsette å støtte det afghanske folket, fortsetter talspersonen.

Verdensbanken har et tjuetall utviklingsprosjekter på gang i landet og har bidratt med 5,3 milliarder dollar i bistand siden 2002, ifølge bankens nettsider.