Representantenes hus stemte for å styrke velgerrettigheter

Ingen republikanere stemte for lovendringen, som ble vedtatt med 219 mot 212 stemmer.

President Joe Biden hyller vedtaket og sier det vil beskytte en «hellig rettighet» og han ba Senatet «sende dette viktige lovforslaget videre så det havner på mitt bord».

Utsiktene til det er heller labre. I Senatet har ikke demokratene nok stemmer til å vinne over motstanden fra republikanerne. Sistnevnte ser på lovforslaget som unødvendig og mener det er et demokratisk forsøk på å tilrane seg makt.

Frykter det blir vanskeligere å stemme

Dermed ligger det ikke an til at demokratene får gjennom noen endringer i valgloven før mellomvalget i 2022. Mange i partiet frykter at det blir vanskeligere for mange å stemme i det valget på grunn av lover vedtatt av republikanerne.

Forslaget som har kommet seg gjennom det første kammeret i Kongressen skulle styrke en eksisterende lov som fremmer retten til å stemme, men som er blitt plukket fra hverandre av landets høyesterett. Blant annet legger den foreslåtte endringen opp til at Justisdepartementet skal føre oppsyn med delstatenes valglover, en praksis som ble opphevet av høyesterett i 2013.

Kan ikke stanse uthaling

Valglovene vedtas av delstatene, og mange demokrater mener republikanske delstatsforsamlinger innfører krav som i praksis innskrenker stemmeretten. Ett av punktene i det nye forslaget vil forby en rekke lover om ID-krav for velgere. Den delen går lenger enn den demokratiske senatoren Joe Manchin er villig til å strekke seg, og med et Senat som er delt på midten, har ikke demokratene råd til å miste stemmer fra sine egne.

Selv med Manchin på laget har demokratene bare 50 stemmer, mens det trengs 60 for å bryte gjennom en såkalt filibuster, evigvarende taler som brukes som uthalingstaktikk for å hindre at en sak kommer til avstemning.