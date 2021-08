Algerie kutter båndene til Marokko

Et fransk fly deltok i slukningsarbeidet ved en landsby i regionen Kabyle i Algerie i midten av august. Regjeringen i landet hevder branner er blitt startet av berber-grupperingen MAK, som kjemper for større uavhengighet for Kabyle. Klimaendringene har ført til økt skogbrannfare i flere av landene rundt Middelhavet. Foto: Toufik Doudou / AP / NTB Foto: NTB