Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts er død

Watts sovnet stille inn på et sykehus i London tirsdag, ifølge agenten hans, Bernard Doherty.

– Det er med stor sorg at vi kunngjør bortgangen til vår høyt elskede Charlie Watts, sier Doherty i en uttalelse. Familien var sammen med Watts på sykehuset da han døde.

For noen uker siden måtte Watts trekke seg fra en planlagt Rolling Stones-turné i USA av helsemessige årsaker. The Sun skriver at han hadde gjennomgått en hjerteoperasjon, men dette er ikke offisielt bekreftet. Watts ble behandlet for strupekreft i 2004.

Kondolanser og hyllest

Hilsenene har strømmet på fra en rekke store navn i musikkbransjen, inkludert de to gjenlevende medlemmene av The Beatles, som ofte ble fremstilt som rivaler til Stones.

– Gud velsigne Charlie Watts. Vi kommer til å savne deg, skriver Beatles-trommis Ringo Starr på Twitter. Også Starrs tidligere bandkollega Paul McCartney minnes Watts.

– Han var en flott fyr … Mine kondolanser til Stones. Et hardt slag for dem, for Charlie var en klippe. En fantastisk trommis. Jeg vil alltid elske deg, Charlie, sier Paul McCartney, som også sender varme tanker til Watts' familie.

– En veldig trist dag. Charlie Watts var den ultimate trommisen. En mann med stil og fantastisk godt selskap, sier Elton John.

– En helt er borte. Det finnes ikke ord. Et stort gapende hull i universet, er Sheryl Crows reaksjon på Twitter.

Stødig steinansikt

Watts har vært medlem av Rolling Stones siden 1963. I januar dette året ble han med i det da nystartede bandet til Mick Jagger, Keith Richards og Brian Jones.

I tiårene som fulgte, ble han kjent som det «rolige» medlemmet av et ofte skandaleombrust band. I over 50 år var han gift med Shirley Shepherd, og paret bodde på en gård på landsbygda i Devon, sørvest i England.

Watts' varemerke på scenen var stødige rytmer og et steinansikt som ofte sto i skarp kontrast til vokalist Mick Jagger og bandets gitarister.

I 2016 ble han kåret til tidenes tolvte beste trommis av magasinet Rolling Stone.

Ble rusfri

Selv om de andre bandmedlemmene levde mer turbulente liv, fikk også Watts et rusproblem på 1980-tallet. Selv mente han at årsaken var en midtlivskrise, ifølge BBC.

Watts ble avhengig av heroin, og situasjonen ble angivelig så ille at selv Keith Richards mente trommeslageren måtte skjerpe seg.

Men Watts fikk behandling og skal ha blitt rusfri forholdsvis raskt. Dermed kunne han igjen leve opp til varemerket som det rolige Stones-medlemmet.

Han fortalte at han flere ganger vurderte å slutte i bandet – men hver gang kom han tilbake.

Helt siden han var barn hadde en Watts en stor forkjærlighet for jazz. I tillegg til karrieren i Rolling Stones ledet han flere jazzgrupper.