Demokratisk budsjettstrid er løst

Både Bidens infrastrukturpakke og et langtidsbudsjett på 3.500 milliarder dollar beveger seg videre i den kompliserte prosessen i Kongressen etter vedtaket tirsdag.

Innad i Det demokratiske partiet har det vært strid om veien videre. Sentrumsorienterte demokrater i Representantenes hus krevde å først stemme over infrastrukturpakken.

Som et kompromiss er det nå enighet om at denne pakken skal legges fram for avstemning om rundt en måned.

Langtidsbudsjettet dreier seg blant annet om økt satsing på klimatiltak, studiefinansiering, helse, og bedre ordninger for familier de neste ti årene. Detaljene i disse planene er ennå ikke ferdig utarbeidet.