Stoltenberg ber om forlengelse av operasjonen på Kabul-flyplassen

Under G7-toppmøtet tirsdag sa han at operasjonen bør videreføres slik at evakueringen fra Afghanistan kan fortsette.

Taliban insisterer på at evakueringen via flyplassen må avsluttes 31. august som planlagt.

Evakueringen avhenger av de amerikanske soldatene på flyplassen. En amerikansk regjeringskilde sier president Joe Biden er innstilt på å trekke alle soldatene ut innen månedsskiftet.

Både Norge og flere andre europeiske land har imidlertid sagt at fristen bør utsettes.