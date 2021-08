AFP: Fem milliarder coronavaksiner er satt

Mens mange er ferdigvaksinerte i rike land, er det mange fattige land, særlig i Afrika, der vaksineutrullingen knapt har kommet i gang.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier forskjellsbehandlingen er sjokkerende. Kun fire land i Afrika har hittil nådd sine vaksinemål.

– Over 140 av verdens land har vaksinert minst ti prosent av befolkningen. Men på vårt kontinent har kun fire land så langt nådd sine vaksinemål, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag på et digitalt møte for afrikanske helseministre.