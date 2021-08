Taliban nekter å utsette evakueringsfrist

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid gjentok tirsdag at transporten av folk ut av landet må ta slutt 31. august.

Samtidig ba han USA om ikke å hjelpe utdannede afghanere med å forlate landet.

– Vi ber dem stanse denne prosessen, sa Mujahid på en pressekonferanse. Han sa at Afghanistan trenger leger, ingeniører og andre med høyt utdanning.

– Helt avhengig

Flere europeiske land har lagt press på USA og forsøkt å få amerikanerne til å forlenge evakueringen.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så vi er helt avhengig av at den militære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2 tirsdag.

– Vi må forlenge evakueringsfristen, understreket hun.

Norske spesialstyrker er sendt til flyplassen, ifølge NRK. Men regjeringene både i Storbritannia, Tyskland og Spania har advart om at det ikke vil være mulig å fullføre evakueringen innen fristen.

USAs president Joe Biden har sagt at han håper å bli ferdig innen fristen. Trolig vil han kommentere saken på et digitalt G7-møte tirsdag.

Kaos og vold

– Utfordringen nå er å få folk gjennom Talibans kontrollposter og inn på flyplassen, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

Til Sky News sier Wallace at det er usannsynlig at evakueringsfristen forlenges – basert på det han hører fra USA og Taliban.

Tusenvis av mennesker flys hver dag ut fra Kabul, men enda flere tusen venter på å bli evakuert. Kaoset, trengsel og voldshandlinger utenfor flyplassen har gjort det farlig å komme seg dit fra sentrum.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sa tirsdag at Taliban ikke lenger vil la afghanere dra til flyplassen på grunn av den kaotiske situasjonen der.