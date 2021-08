Tsjads eksdiktator er død i fengsel

Hissène Habré sonet en dom for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, voldtekt, slaveri og kidnapping.

Dødsfallet ble tirsdag bekreftet av Senegals justisminister Malick Sall.

Habré styrte Tsjad fra 1982 til 1990 og knuste under årene ved makten alle tilløp til opposisjon.

Ifølge etterforskere av saken måtte 40.000 mennesker bøte med livet under hans styre, mens titusener andre ble kastet i fengsel og torturert.

Etter at han ble styrtet i 1990, flyktet Habré til Senegal, der han levde som en fri mann til 2005. Da ble han satt i husarrest, og i 2013 ble han fengslet.

I 2016 ble han dømt av et krigsforbrytertribunal opprettet av Den afrikanske unionen (AU).

I fjor vår ble Habré løslatt fra fengselet i to måneder for at han ikke skulle bli smittet av koronaviruset, men han returnerte til fengselet i juni samme år.