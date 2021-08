Minst 18 drept da opprørere angrep militærbase i Somalia

Medlemmer av islamistgruppa al-Shabaab angrep tirsdag en militærbase i Galmudug-regionen sentralt i Somalia. Etter at en selvmordsbomber kjørte inn på basen, fulgte en kamp mellom opprørere og soldater der mist sju soldater ble drept.

– Vi har drept ni opprørere og mistet sju av våre egne soldater. Kampene pågår fortsatt rundt Amara, opplyser talsmann Masud Warsame for hæren i landet.

Han avviser å kommentere om al-Shabaab har tatt kontroll over hele regionen.

En talsmann for beboerne i området opplyser at han hadde sett to døde sivile etter at en bombe fra en bombekaster traff et hus. Flere hundre lokale beboere skal ha flyktet, og butikker og skoler har stengt i Amara.