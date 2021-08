– Jeg må si allerede at selv om evakueringen går sin gang til 31. august, og til og med noen dager lenger, vil det ikke være nok tid til å la dem fly ut som vi, eller USA, gjerne vil, sa Maas tirsdag til Bild TV.

De vestlige landene må derfor finne ut måter å få folk ut av landet på selv om den militære evakueringsoperasjonen avsluttes som planlagt, sier han.

Spania og Storbritannia sier det samme. Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sier til BBC at utfordringen er så enorm at ikke alle vil klare å komme seg ut.

Advarer

Også den spanske utenriksministeren Margarita Robles advarer om at mange som jobbet for Spania i Afghanistan, blir nødt til å etterlates når evakueringen er over.

Robles sa tirsdag at den dramatiske situasjonen på bakken gjør at det ikke blir mulig å redde alle som jobbet for spanske myndigheter i Afghanistan.

– Vi skal evakuere så mange som mulig, men det er folk som blir igjen av grunner som ikke skyldes oss, men situasjonen der, sa hun i et intervju med radiostasjonen Cadena Ser.

Fristen for å evakuere folk fra Afghanistan som ble avtalt mellom USA og Taliban, utløper 31. august, og Taliban vil ikke forlenge den.

Vil ha forlenget frist

Mange land, inkludert Norge, ønsker at fristen forlenges, men Wallace sier til Sky News at han tror det er usannsynlig, basert på det han hører fra USA og Taliban.

– Utfordringen nå er å få folk gjennom Talibans kontrollposter og inn på flyplassen, sier Wallace, ifølge Reuters.

Maas påpeker at USA vil trenge iallfall to dager etter 31. august bare for å transportere ut sine soldater, noe han mener gir en dag ekstra til evakuering av folk.

Frankrike varsler på sin side at de avslutter evakueringen fra Kabul torsdag om det blir klart at fristen ikke forlenges.

– Da har vi tre dager igjen, sier Nicolas Roche, den franske utenriksministerens stabssjef.