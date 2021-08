Duterte vil bli visepresident

At Duterte takker ja er et uttrykk for at han lytter til folkets rop, sier Karlo Nograles, som er nestleder i PDP-Laban, ifølge Reuters.

Duterte kan ikke stille til gjenvalg når hans seks år lange presidentperiode utløper. Han etterlater et land i coronakrise med en sterkt svekket økonomi.

Som president har Duterte vært sterkt omstridt på grunn av grove brudd på menneskerettighetene. Tusenvis av virkelige eller påståtte narkotikalangere er drept i det som menneskerettighetsgrupper kaller rene henrettelser og massemord.

Han har også gang på gang lagt seg ut med andre verdensledere, blant dem tidligere president Barack Obama som han kalte horunge, og paven som han kalte dåre.

Kritiske EU-ledere har han truet med juling, og i sommer truet han med å kaste vaksinemotstandere i fengsel.