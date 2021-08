Biden erklærer katastrofetilstand i Tennessee

Veier, broer og hundrevis av boliger ble vasket vekk da Tennessee lørdag ble rammet av uvanlig mye nedbør – opptil 380 millimeter regn. Tusener av mennesker ble utsatt for strømbrudd.

Erklæringen til Biden åpner for at føderale midler kan stilles til rådighet for fylket Humphreys, der det ble satt ny Tennessee-rekord i mengde nedbør på 24 timer.

Flom er noe som skjer til stadighet, men klimaendringer gjør at nedbøren blir kraftigere og flommene alvorligere fordi en fuktigere atmosfære kan holde mer vann.