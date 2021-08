Søreide med klar beskjed til Biden.

– Vi må forlenge evakueringsfristen, sier Søreide til TV 2.

Fristen for å avslutte evakueringen er foreløpig satt til 31. august – tirsdag om en uke, og USAs president Joe Biden har sagt at han ønsker å holde seg til den datoen. Samtidig har han antydet at oppdraget kan forlenges.

Taliban har varslet at det blir konsekvenser dersom fristen skyves på. Flere tusen mennesker venter fortsatt på å komme seg ut av Kabul. Etter at Taliban tok over byen for litt over en uke siden, har det vært kaotisk på flyplassen.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så er vi er helt avhengig av at den militære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, sier Søreide.

Til sammen har Norge hittil evakuert 374 personer fra Afghanistan, opplyste Søreide tirsdag.

Utenriksministeren fastslår at Norge vil fortsette evakueringen så lenge flyplassen utenfor Kabul er åpen, og at UD fortsetter arbeidet med full styrke.