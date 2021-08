Det var onsdag at 24 år gamle Kylen Schulte og konen hennes Crystal Turner ble funnet skutt og drept på en campingplass i delstaten Utah. De hadde blitt meldt savnet etter at de ikke dukket opp på jobb to dager på rad, melder nyhetskanalen Fox 13.

Venner forteller om et lykkelig nygift ektepar som hadde bestemt seg for å bytte ut leilighet med campervan og bo rundt om kring i området. Det var en venn av paret som fant dem skutt og drept på campingplassen de bodde på.

– En mann snek på dem

Ifølge Schultes tante, Bridget Calvert, hadde kvinnene tenkt å pakke sakene og kjøre til et annet sted etter å ha oppdaget at noen fulgte med på dem.

– De sa de skulle pakke sakene og flytte til en annen campingplass fordi en mann snek seg rundt dem og skremte dem, forteller Calvert til New York Post. Bildet i toppen av saken er delt med samtykke fra Calvert.

Det var venninnen Cindy Sue Hunter som fant kvinnene drept. De hadde vært ute på en bar sammen da ekteparet hadde gitt uttrykk for å være redd og bekymret angående en person de hadde observert flere ganger rundt campervanen deres.

«Kom deg vekk derfra»

Da Kylens far Sean-Paul Schulte fortalte Hunter at venninnene hennes var savnet fryktet venninnen det verste. Med Schultes far på telefonen dro Hunter opp til campingområdet. Der fant hun 24 år gamle Schulte omkommet med åpenbare skader. Skrekkslagen fortalte Hunter til Schultes far hva hun hadde sett, forteller hun til avisen Moab Times.

– Han ba meg komme meg tilbake til bilen min, rull opp vinduene og låse dørene. «Kom deg vekk derfra, kom deg vekk derfra», forteller Hunter at Schultes far skal ha sagt over telefonen.

Politiet ankom stedet kort tid etter og fant begge kvinnene omkommet. Ingen er foreløpig arrestert i saken.