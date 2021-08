Proud Boys-leder dømt til fengsel

Proud Boys spilte en framtredende rolle i angrepet på Kongressen 6. januar, men Tarrio ble pågrepet to dager før for å ha revet ned et Black Lives Matter-banner fra en kirke i Washington i desember og brent det, og for våpenbesittelse.

Tarrio sto fram som en angrende synder i retten og sa seg skyldig i begge tiltalepunktene. Han beklaget sterkt sine handlinger, som han kalte en stor feiltakelse.

Gjennom hele 2020 spilte Tarrio en rolle i organiseringen av demonstrasjoner for daværende president Donald Trump og mot Black Lives Matter-protestene.

Han var med på å bygge opp støtte til 6. januar-demonstrasjonene som endte med angrepet på Kongressen for å hindre at Joe Biden formelt ble godkjent som president, men ble selv pågrepet to dager før og beordret til å holde seg borte fra byen.

Rundt 600 mennesker er siktet i forbindelse med angrepet, og myndighetene har fokusert på ekstreme bevegelser som Proud Boys og Oath Keepers.