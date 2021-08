Kathy Hochul er New Yorks første kvinnelige guvernør

Hochul ble tatt i ed av delstatens øverste dommer Janet DiFiore i en kort privat seremoni.

Demokraten fra den vestlige delen av delstaten skapte historie da hun tok steget helt til topps i en delstat der kvinner forholdsvis nylig har begynt å bryte ned den mannlige dominansen i politikken.

Forgjengeren Cuomo gikk av ved midnatt, to uker etter at han kunngjorde at han heller ville trekke seg enn å risikere riksrett. Den siste tiden har det kommet en rekke anklager mot ham fra kvinner som sier han har opptrådt upassende overfor dem. Han avviser påstandene og mener han har blitt et offer for medias fråtsing.