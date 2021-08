Biden-beslutning om evakuering ventet innen et døgn

Av sikkerhetsmessige årsaker er flere av Bidens rådgivere imot en forlengelse, skriver Reuters.

Fristen for å avslutte evakueringen er foreløpig satt til 31. august – tirsdag om en uke – og Biden har sagt at han ønsker å holde seg til den datoen. Samtidig har han antydet at oppdraget kan forlenges.

Biden og den britiske statsministeren Boris Johnson ble mandag enige om å jobbe for at alle som er planlagt evakuert, kommer seg, selv om det betyr å fortsette etter 31. august. Taliban har advart mot å gå ut over fristen som er satt.

Siden Taliban inntok Kabul for en drøy uke siden, har en internasjonal luftbro hentet rundt 37.000 mennesker ut av det krigsherjede landet, sa Pentagon-talsmann John Kirby. Mange tusen håper fortsatt å komme seg ut.