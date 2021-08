Israel skal teste treåringer for covid-19-antistoffer

Til tross for kraftig smittespredning den siste tiden på grunn av den deltavarianten, ønsker Israel å unngå strenge tiltak som stenging av skoler.

Vaksineringen av barn og ungdommer fra tolv år og oppover er i gang. For rundt halvannen million barn mellom tre og tolv år – som er for unge til å få vaksine – vil myndighetene tilby testing for å avsløre antistoffer. På den måten kan de som har antistoffer i kroppen slippe karantene selv om noen nær dem skulle bli smittet.