Strache benekter kjennskap til bestikkelse

– Jeg har aldri vært opptatt av partidonasjoner, sa den tidligere lederen for det østerrikske ytre høyre-partiet, i retten mandag.

Saken dreier seg om 12.000 euro som et sykehus i Wien betalte til Frihetspartiet mens Strache var partileder.

Ifølge tiltalen skjedde det i bytte mot en lovendring som åpnet for at sykehuset kunne sende regningen for legebehandling direkte til trygdesystemet.

Både Strache og sykehusets daglige leder er tiltalt for bestikkelser. Begge avviser anklagene som de kan dømmes til fem års fengsel for.

Strache var visestatsminister i en regjeringskoalisjon med de konservative fra 2017 til 2019.

Koalisjonen kollapset etter den såkalte Ibiza-affæren, da et videoopptak viste Strache mens han snakket med en kvinne som poserte som en rik russisk donor, om en avtale om å få innflytelse i østerriksk politikk.