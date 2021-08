Det var under en seiersseremoni til ære for mennenes landslaget søndag, at president Hassan fyrte i vei en rekke nedsettende kommentarer om kvinnelige fotballspillere.

Ironisk nok skjedde det mens hun tok til orde for økt støtte til kvinnefotball. Kvinnene må få betalt, fordi de vil slite med å finne seg en mann, mente hun.

– For de som har flate bryster, kan det hende at du tenker at de er menn og ikke kvinner. Og hvis du ser på ansiktene deres så kan du begynne å lure. Fordi hvis du vil gifte deg, så vil du gifte deg med noen attraktive, sa presidenten.

Før hun la til at for kvinnelige fotballspillere har «disse kvalitetene forsvunnet».

– I dag gjør de oss stolte som nasjon ved å hente hjem trofeer, men hvilken fremtid har de når beina er for slitne til å spille fotball, hvilket liv vil de ha da? fortsatte Hassan.

Kommentarene har fått sosiale medier til å rase mot den sittende presidenten.